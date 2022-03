Gp Bahrain: Nuova Era e nuova Ferrari. Pole di LeClerc

Volevamo la nuova era ed eccoci serviti. La pole ha un sapore Rosso bellissimo con la Ferrari che la mette li davanti e LeClerc regala quella prima casella che mancava dal 2007 in Australia al primo Gp ed era Kimi che poi vinse il Mondiale.

La gara è domani, il Mondiale finisce a Dicembre, ma per il momento va bene così. Terzo Sainz che mette la seconda Rossa li vicino e le due Ferrari possono schiacciare a panino Verstappen in mezzo alla macchina di Maranello. La gara deve essere solo la conferma per una Ferrari che vuole rilanciarsi, ma aspettiamo.

Quarto Perez che dovrà aiutare il suo compagno e campione del mondo. Solo quinto Hamilton che salva il salvabile, ma la Mercedes sembra non essere perfetta. Russell la mette solo al nono posto e calo forte della new entry Mercedes. Sesto Bottas e Alfa con motore Ferrari che mostra una crescita pazzesca.

Settimo Magnussen con la Haas e ottavo un ottimo Alonso che trova il primo Q3 della stagione e occhio allo spagnolo. Solo decimo Gasly e una Alpha Tauri che scende un po di livello. La crisi della McLaren fa invece notizia per una macchina che sembra davvero lontana da quella della scorsa stagione.