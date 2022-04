Gp Australia: Nelle libere la Ferrari è molto presente

Non si muore per amore, ma si muore se si guarda la Ferrari. Mai come in questa stagione, la Rossa mostra di avere un passo davvero bello da vedere e che fa sperare. Tra due settimane c'è Imola, ma oggi siamo a Melbourne. Circuito modificato da quello 2019 dove trionfò Bottas in Mercedes, pista adatta a RedBull forse si, ma Ferrari c'è.

Prima sessione con doppietta Ferrari: prima LeClerc in 1:19:806 seguito dal compagno di scuderia Sainz a mezzo secondo di distacco e diteci che finisce così e diteci dove dobbiamo firmare. Dietro terzo Verstappen e quarto Perez con le due RedBull che hanno provato a studiare molto da vicino i movimenti della Rossa.

In seconda sessione, vola LeClerc ancora che scende e si migliora in 1:18:978 (tempo alto per le simulazioni Pirelli, ma occhio ad un asfalto fatto nuovo e al layup cambiato). Secondo Verstappen: molto nervoso Max e staccato di 245 millesimi, ma occhio ad un passo gara molto simile trai due ragazzi terribili. Terzo Sainz a 398 millesimi dal compagno, ma la Ferrari dimostra di esserci anche in seconda sessione e questa potrebbe essere una notizia interessante.

Quarto un ottimo Alonso con tempi meravigliosi in secondo settore soprattutto a differenza dei primi due che hanno volato nel tratto iniziale della pista. Quinto Perez in discesa e sesto Ocon con la seconda Alpine. Bottas chiude settimo tra uscite nei prati dell'Albert Park, ottavo Norris per una McLaren non perfetta ancora, nono Gasly e decimo Ricciardo, padrone di casa.