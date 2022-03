F1, Bahrain Gp: La Ferrari è tornata e fa doppietta

Bentornata Ferrari! Un inizio da sogno per la Rossa che fa doppietta nel GP del Bahrain, Leclerc vince davanti a Sainz, doppietta dopo 900 giorni dall'ultima vittoria, Singapore 2019. Completa il podio Lewis Hamilton.

Charles Leclerc comanda dall'inizio alla fine, resiste più volte a Verstappen disputando una gara eccezionale e vincendo la prima gara della stagione di Formula1 di questo 2022 ottendendo anche il giro veloce: "Molto felice" - commenta il monegasco a fine gara - gli ultimi due anni sono stati incredibilmente difficili e sapevamo che sarebbe stata una grande opportunità per la squadra. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro con questa macchina.. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in tutti questi anni, non è stato facile”. Terza vittoria in carriera per Leclerc dopo Spa e Monza nel 2019. Il suo compagno di squadra Carlos Sainz completa una doppietta rossa con il secondo posto. Un inizio perfetto per la Ferrari che, dopo due anni passati nelle retrovie, torna a fare la voce grossa e, dopo 12 anni, inizia la stagione con una doppietta.

Per Mercedes e per Hamilton, il podio era in realtà fuori portata, ma nel finale arriva il disastro Red Bull, che consente, in un modo abbastanza incredibile, di finire anche lui sul podio. Il nuovo compagno di squadra del britannico, George Russell, finisce quarto, seguono poi Magnussen, Bottas, Ocon, Tsunoda, Alonso e Zhou.

Dicevamo terribile finale per la Red Bull che si trasforma in un dramma: il campione in carica Max Verstappen si ritira mentre era secondo posto per problemi tecnici, seguito poco dopo dal compagno di squadra Sergio Perez. 0 punti per il team campione del mondo.