Gp Silverstone: Quartararo continua ad essere lui

La MotoGp mai avara di spettacolo e adrenalina. Vince Quartararo e la notizia non c'è: Fabio domina dopo una partenza a rilento che lo aveva visto scivolare al terzo posto, ma poi solo tempi da qualifica e vittoria di una Yamaha che si avvicina al Mondiale.

Secondo posto per un Rins con una gara fatta in rimonta, ma dimostra di poter essere anche lui li davanti e senza troppe parole. Terza casella per una Aprilia meravigliosa: Aleix Espargaro mette la moto italiana li davanti, ma dimostra anche il grande lavoro di una moto che vuole e deve stupire.

Quarto Miller che salva una Ducati in ombra: Bagnaia sta nelle retrovie per colpa di una seconda metà di gara pessima e colpa di una gomma non perfetta. Quinto Pol Espargaro con la HRC che si accontenta con la caduta di Marquez per il contatto con Martin e la Honda deve dare prove di se stesse. Sesto Binder e KTM che conferma il talento di una moto che funziona.

Settima la sorpresa Lecuona straordinario, ottavo Alex Marquez e grande lavoro del team LCR Honda. Solo nono Mir calato nella parte finale e decimo Petrucci. Crollo di Rossi nella seconda parte di gara nel suo ultimo Silverstone.