Gp Silverstone: Miglior tempo per Marquez

Una prima sessione che ha speso numeri interessanti e che cambia le gerarchie dopo le due gare austriache.

Miglior tempo lo firma Marquez in 2:00:941 e mostra di essere ancora il leader su una pista che ha sempre visto molto bene. Seconda piazza per una Aprilia che, con Aleix Espargaro in attesa di Vinales il prossimo anno, si conferma veloce e mai banale e chiude in 2:01:191 davvero vicino alla Honda. Yamaha terza con il solito Quartararo, ma tempi molto buoni su quelli dell'Aprilia davanti.

Quarta posizione per un Pol Espargaro che mette la seconda HRC li davanti e attenzione a due Honda da controllare nel passo gara. Quinto Miller e prima delle Ducati in questa sessione, sesto Nakagami sempre ad ottime libere.

Settimo Rins per una Suzuki non precisa e ottavo Bagnaia, ma da rivedere nel pomeriggio come Miller e due Ducati che ci si devono aspettare molto diverse su una pista dove hanno modo di sfruttare il Desmo. Nono Zarco e decimo Alex Marquez e quattro Honda in top ten. Sedicesimo il furo papà Rossi (auguri Dottore).