Gp Stiria: Prima fila tutta Ducati e goduria massima Rossa a Spielberg

La MotoGp regala la sua prima pole della seconda parte di stagione ed è un tripudio Ducati. Sulla pista che ha visto più volte Dovizioso protagonista nei testa a testa con Marquez, la pole va al ragazzo che non ti aspetti: Jorge Martin è il poleman di domani in 1:22:994 con nuovo record della pista. Lo spagnolo in versione Moto3 fa paura e si piazza davanti alla moto ufficiale di Bagnaia comunque secondo e prima fila per lui.

Discorso di crisi per Quartararo: la Yamaha è si veloce, ma perde qualcosa a livello di tempi da qualifica e bisogna vedere se confermerà il passo gara della quarta sessione. Quarto un Miller comunque positivo e tre Ducati a mettere nel panino la Yamaha. Quinta casella per Mir, dopo la caduta nelle libere ritrova una buona posizione.

Sesto un ottimo Zarco alla caccia di riaprire un Mondiale su una pista come l'Austria che potrebbe aiutarlo. Settimo un ottimo Espargaro con Aprilia e ottavo un commovente, ma incredibile Marquez.

Solo nono Vinales, nonostante una quarta sessione che lo aveva visto bene sul tracciato e decimo Nakagami, grande protagonista ieri. Rossi fuori nel Q1 che chiude settimo.