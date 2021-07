Gp Gran Bretagna: Vola Verstappen nella prima qualifica sprint 

Prima qualifica sprint della storia della Formula 1 che sorride al solito Verstappen: l'olandese batte Hamilton partito dalla pole alla partenza e lo toglie subito di torno e ottava pole per lui. Quindi domani tocca a Max giocarsela dalla pole e si prende tre punti per averla vinta.

Due punti per Hamilton secondo e terza la seconda Mercedes di Bottas che guadagna un punto. Seconda fila che sarà chiusa da un super LeClerc che regala una Ferrari bella, ma ancora lenta rispetto ai ritmi dei primi.

Quinto Norris e sesto Ricciardo con le due McLaren staccate e che pagano il tappo di Alonso che chiude settimo e si mette davanti a un Vettel molto interessante.

Nono Russell che si salva dopo un contatto al via e al limite con Sainz e davvero regolare non si sa quanto. Decimo Ocon con la seconda Alpine che chiude in top ten e solo undicesimo Sainz che salva una situazione che si era complicata.

Disastro Perez che finisce in testacoda e sfiora il muro e dovrà partire molto in fondo alla griglia e attenzione a questo particolare: Verstappen domani dovrà fronteggiare le due Frecce Nere.