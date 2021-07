Gp Gran Bretagna: Migliore Verstappen nelle seconde libere

Seconda sessione che torna a parlare RedBull con il miglior tempo firmato da Verstappen in 1:29:902. Dopo le qualifiche della serata di ieri con un dominio Mercedes e in attesa delle prime qualifiche sprint della serata, si rivede una bella RedBull.

Ma la notizia arriva dalla seconda e terza posizione: secondo LeClerc e terzo Sainz, staccati di 375 millesimi il primo e più di mezzo secondo l'altro, ma una Ferrari che mostra di essere competitiva. Quarto Ocon e una Alpine che convince ancora.

Quinto e in risalita Perez con la seconda RedBull, settimo Ricciardo e sesto Norris per due McLaren che potrebbero regalare cose interessanti e solo ottavo Hamilton, in netta difficoltà il pilota inglese in nero.

Nono Bottas per due Mercedes che confermano di essere indietro e decimo Gasly con una Alpha Tauri che si fa vedere. In calo Vettel su una pista che può essere molto diversa per il pilota in verde.