Gp Gran Bretagna: Verstappen domina le prime libere

Gran Bretagna di nuovo al centro dello sport. Dopo Wembley e Wimbledon, si accendono i motori sulla pista di Silverstone. Casa di Hamilton che viene profanata dal solito Verstappen che piazza il miglior tempo in 1:27:035 con gomma rossa. Format che prevederà le qualifiche con il Q1,Q2 e Q3 in serata e la grande novità della libera scelta della gomma.

Seconda casella per Norris: dopo la rapina a Wembley, 779 millesimi di ritardo da Max per il pilota inglese della McLaren che fa sorridere i suoi tifosi. Solo terzo Hamilton e una Mercedes non perfetta con 780 millesimi di ritardo. Quarta casella per LeClerc: Ferrari in seconda fila e questo ci piace, ma vietato facile entusiasmo. Quinta casella per Bottas, ancora in ombra.

Sesta casella per Sainz e due Ferrari in Q3 ci mancavano, dopo la debacle dell'Austria due. Settimo un ottimo Vettel che in Gran Bretagna dimostra di trovarsi su una pista che adora. Solo ottavo Perez e per nulla in grado di mettere pressione la sua RedBull e nono Ricciardo, ritrovato anche lui. Chiude decimo Ocon.

Male le due Alpha Tauri, assenti ingiustificate in questa prime sessione.