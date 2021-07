F1, Gp Austria: Pole di uno  straordinario Max Verstappen

Continua il momento magico di Verstappen che conquista la pole del GP d'Austria. L'Olandese, in testa al Mondiale, scatterà dalla prima posizione per la quarta volta in 9 gare fin qui disputate davanti ad un ottimo Lando Norris su Mclaren, staccato solo di 48 millesimi. Terzo Perez e buonissimo lavoro da parte della Red Bull di fronte alla marea arancione dei tifosi olandesi presenti in Austria.

In quarta posizione troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton, fresco di rinnovo fino al 2023, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Tra i primi dieci pou le due Alpha Tauri, Vettel, Russell e Stroll. Le Ferrari sono state eliminate nel Q3 per "scelta strategica" ovvero rinunciare alle supersoft e non superare la Q2: Sainz partirà dall'undicesima posizione, Leclerc si piazza solamente dodicesimo.

La griglia dei partenza

1 fila

Verstappen e Norris

2 fila

Perez e Hamilton

3 fila

Bottas e Gasly

4 fila

Tsunoda e Vettel

5 fila

Russel e Stroll

6 fila

Sainz e Leclerc

7 fila

Ricciardo e Alonso

8 fila

Giovinazzi e Raikkonen

9 fila

Ocon e Latifi

10 fila

Schumacher e Mazepin