Gp Austria: Doppietta Mercedes con Hamilton davanti a Bottas

Seconda sessione in archivio a Spielberg e cambio delle gerarchie in seconde libere che mostrano una classifica atipica. Si rivedono delle Mercedes competitive e potrebbe essere la notizia. Miglior tempo di Hamilton in 1:04:523 e molto meglio la casa tedesca con le gomme gialle meno da tempo.

Secondo tempo di Bottas con 189 millesimi di ritardo e passo gara niente male. Terza casella per un Verstappen non molto riconoscibile e apparso lontano dai primi due con gomma da gara. Si riprende Stroll che chiude quarto dopo la botta della mattinata.

Aston Martin che si prende anche la quinta posizione con Vettel e mostrano cose interessanti viste poco in questa stagione di lancio. Sesta casella per Tsunoda e da confermare in gara questa Alpha Tauri che gira davvero bene. Settimo Gasly dietro al suo compagno di squadra e questi due piloti sono davvero capaci.

Ottavo un ottimo Alonso in versione Campione, nona la McLaren con Norris che ritrova se stesso e la top ten e decimo Giovinazzi e le due Alfa girano. Male le due Ferrari: il passo gara tarda ad arrivare, nonostante Charles con le gomme rosse. La Ferrari deve studiare una qualifica migliore e cercare delle terze libere per trovare i tempi.