Gp Olanda: Pole per Vinales che completa il weekend perfetto

MotoGp che presenta la sua griglia di partenza, dopo una mattinata ed una combinata che ha regalato molte sorprese.

In Q1, dove erano attesi Marquez e le Ducati, non si hanno grosse sorprese. Miglior tempo per Zarco in 1:32:541 e vola in Q1 insieme al nostro Bagnaia staccato di 116 millesimi, ma capace di rimettere a posto la moto tra quarte libere e qualifica. Male Marc Marquez che paga l'incidente delle libere con una qualifica pessima.

Seconde libere che regalano la pole a Vinales: una pole giusta e meritata per un pilota che ha mostrato cosa può fare se si sveglia con l'idea di dominare. Doppietta Yamaha per Quartararo che chiude secondo, ma occhio alla partenza: sono due piloti che partono in modo molto diverso lento Vinales, a tutto gas Quartararo.

Terza casella per il nostro Bagnaia: solo Pecco poteva salvare un weekend storto alla Ducati e prendersi una prima fila che sembra già una vittoria. Quarta la migliore Honda quella di Nakagami che continua ad essere un pilota preciso e che merita il salto. Quinto Zarco che riscatta le terze libere in pieno in questa qualifica e sesto Oliveira e KTM vede un bagliore in lontanza. Settimo Rins per una Suzuki che sta li a metà.

Ottavo Miller e tre Ducati, di cui due ufficiali, in top ten fa sicuramente notizia. Nono Espargaro e la sua Aprilia che merita la top ten e decimo Mir in calo. Undicesima la HRC di Pol Espargaro e dodicesimo Rossi, il quale può assolutamente ritenersi in buona posizione e un leggero progresso.