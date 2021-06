Gp Stiria: Pole per Verstappen davanti alle Mercedes

Stiria o meglio Verstappen land. A Spielberg, il padrone assoluto rimane lui e si prende anche la pole in 1:03:841 in una giornata davvero veloce. Secondo un ottimo Bottas: 194 millesimi di ritardo per il finlandese che ha fatto vedere belle cose tra qualifiche e terza sessione.

Terzo Hamilton: 226 millesimi sono troppi per un pilota capace di ben altro, ma la Mercedes non convince. Quarto Norris e McLaren che conferma che il pomeriggio ha un sapore molto diverso rispetto alla mattinata. Quinto Perez per una RedBull che sulla pista di casa non fa sconti di nessun tipo.

Sesto Gasly e Alpha Tauri che non stupisce, settimo LeClerc: la Ferrari continua a patire le piste vere e continua a fare fatica a capire cosa cambia con asfalti diversi. Solo dodicesima casella per Sainz che non entra in Q3 ed è un brutto segnale per la Rossa. Ottavo Tsunoda per nulla rookie in questa pista e lo fa vedere e nono un Alonso veloce, con tempi per competere. Decimo Stroll, mentre crollo leggero per Vettel.