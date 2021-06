Gp Stiria: Seconda sessione è ancora Verstappen show

Stiria che conferma essere terra di Verstappen. Il pilota della RedBull domina anche la sesconda sessione e si lancia alla seria possibilità di pole. 1:05:412 il tempo con gomma bianca dura e adesso si deve capire come battere.

Seconda casella per Ricciardo in ritardo di 336 millesimi dal passo del leader, ma la McLaren torna a farsi vedere li dietro. Terzo un ottimo Ocon e un Alpine che sta davvero lavorando bene. Solo quarto Hamilton: inglese lontano dal passo del suo rivale per il Mondiale e Mercedes non all'altezza.

Quinto Alonso e libere molto positive per lo spagnolo. Sesta casella per Vettel su una pista che gli piace e dove molte volte lo ha vinto solo la sfortuna. Settimo Norris e due McLaren entrambe in top ten. Ottavo Stroll e Aston Martin che sembra aver iniziato a girare dopo Baku e nono Perez in risalita dalla mattinata. Decimo Giovinazzi.

Solo undicesimo Sainz e tredicesimo LeClerc e Ferrari con ancora dubbi sulle piste vere e i veri circuiti, dopo la pessima prova in Francia. Dodicesima casella per Bottas.