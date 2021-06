F1, Gp Stiria: Dominio Verstappen nella prima sessione

Prima sessione in archivio a Spielberg e il miglior tempo lo segna Verstappen. Sulla sua pista preferita 1:05:910 con gomma gialla per il pilota olandese che precede Gasly di 256 millesimi e si candida a ruolo di dominatore.

Terza casella per Hamilton ancora non perfetto e 422 millesimi di ritardo sono veramente troppi. Quarta casella per Bottas a chiudere la seconda fila tutta Mercedes, ma i tempi in gomma rossa preoccupano. Quinto un ottimo Tsunoda e doppia Alpha Tauri nelle prime cinque e la macchina risponde davvero bene con entrambe le gomme gialle o rosse.

Sesto sale Alonso in una versione ottima, settimo Ocon per la doppietta Alpine. Nono uno Stroll buono su una pista dove lo scorso anno fece benissimo, nono Giovinazzi che sfrutta molto il traino di Bottas. Solo decimo LeClerc e undicesimo Sainz per una Ferrari che fatica davvero troppo sulle piste vere e non cittadine e che deve migliorare questo aspetto.