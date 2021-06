Gp Azerbaijan: Doppietta RedBull nella seconda sessione

A Baku in archivio la seconda sessione. Dominio targato RedBull: ordine di posizioni invertito tra i due piloti, ma la RedBull comanda. Prima posizione e tempo migliore per Perez: 1:42:115 per il pilota messicano che precede il compagno Verstappen di 101 millesimi per una prima fila RedBull.

Le Ferrari ci sono e sono entrambe in seconda fila: terza casella per Sainz, staccato di 128 millesimi dal primo e quarta casella per LeClerc. Ferrari che sembrano assolutamente in grado di competere, mentre malissimo le Mercedes: undicesimo tempo per Hamilton.

Quinta casella per Gasly che conferma di poter stare a contatto con i primi. Sesto un Alonso decisamente a suo agio tra le strade asiatiche e attenzione ad un pilota che vuole mostrare il suo orgoglio. Settimo un molto positivo Giovinazzi che riscatta la mattinata e fa rivedere l'Alfa. Ottavo Norris e McLaren che trova la top ten con una sola macchina rispetto alla bellissima mattinata.

Nono un Ocon che rimette due Alpine in top ten e decimo ottima prova per Tsunoda tra i primi dopo le belle stagioni nelle categorie minori. Ancora assente Vettel, mentre Bottas malissimo nelle retrovie.