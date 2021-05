Gp Spagna: E' Pole Kawasaki con Rea

La prima pole della SBK ha il colore verde. Quel verde bellissimo e lucente della Kawasaki con il suo campione del mondo Rea che mette la sua moto a guidare tutte le altre. Una pole presa di carattere sulla Ducati di Redding staccato di 300 millesimi e messo a dover rincorrere.

Terza casella per un ottimo Sykes e una BMW che mostra di sapere davvero andare nella mattinata. Quarta la seconda Verde giapponese di Lowes che dovrà rallentare il gruppo e favorire il compagno. Quinta casella per un Davies bello a metà e un passo indietro per lui, anche se la gara potrebbe farlo cambiare alla fine.

Sesta la Yamaha di Gerloff e una buona posizione per una moto che mostra limiti, ma ancora può essere forte. Settimo un Haslam che continua a fare qualifiche belle a metà, ma che in gara lo aspettiamo protagonista. Ottava la seconda Honda di Bautista e nono un Rinaldi non perfetto in questa prima parte di weekend. Decimo Razgatlioglu. Malissimo Van der Mark, undicesimo Rabat e quattordicesimo Locatelli. Alle 14 gara uno per capire chi partirà subito bene.