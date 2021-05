Gp Montecarlo: E' pole position LeClerc. E' pole Ferrari

La pole più bella. La pole che i tifosi sognavano. Nel circuito più complicato, dove partire davanti al 90% significa vincere, la pole position è tutta Rossa. Brilla quel Rosso Ferrari che avevamo dimenticato, dopo Monza e Spa 2019. Quel Rosso che ci fa battere i cuori e a mille pulsazioni al minuto. Charles LeClerc prende la pole da predestinato nella sua Monaco, nel suo Principato perchè stasera il principe sarà lui. Una pole voluta dalle libere e confermata e adesso manca solo la gara. Quarta la seconda Ferrari di Sainz e prepariamoci al divertimento.

Secondo un ottimo Verstappen che guarda alla lotta mondiale con Hamilton davanti al campione del mondo e terzo Bottas, migliore delle due Mercedes. Hamilton chiude settimo e soffre troppo: Lewis su questa pista gli anni scorsi non dava segni deboli, ma quest'anno qualcosa cambia e pare battibile. Quinto un buonissimo Norris e una McLaren che continua ad essere viva.

Sesta casella per Gasly rinato, dopo una Spagna e un Portogallo da dimenticare. Ottava casella per Vettel: eccolo il campione nascosto e che aveva solo bisogno di capire la sua nuova macchina, nono Perez in calo con la sua RedBull, decimo Giovinazzi e Alfa viva. Mick Schumacher paga il muro in FP3 e rinuncia alla qualifica e il ritorno di uno Schumacher a Montecarlo slitta solo speriamo a domani.