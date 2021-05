Gp Spagna: Ecco il ruggito Ducati con Davies in seconda sessione

Seconda sessione che sorride alla forza e alla determinazione della Ducati. Dopo una prima sessione non perfetta, tempone per Davies che mette un 1:50:400 e migliora decisamente la mattinata.

Seconda casella per Rea: il pilota di verde vestito soffre troppo e non è perfetto e si stacca di 290 millesimi da quello che lo precede e Kawasaki non perfetta davvero. Terza casella per un Redding non perfetto, ma conferma di poter dare una spinta importante.

Quarto un ottimo Bautista con una Honda che sembra aver trovato una quadratura importante nella sua dimensione di SBK e potrebbe essere una squadra da seguire nella stagione. Quinto Haslam che conferma la mattinata e la sua Honda gira davvero bene e fa vedere il bel pilota visto in Kawasaki. Sesta casella per Lowes partito in ritardo nei test, ma il lavoro della Verde giapponese si vede molto.

Settima casella per un Rinaldi in leggera flessione dalla mattinata con la sua VR4. Stesso discorso per una Yamaha scomparsa: ottavo Razgatlioglu e decimo Gerloff non sono segnali molto incorraggianti per una pista che assomigliava a quella di gara. Nono il rookie Bassani e undicesimo un buonissimo Locatelli che mostra il suo talento visto in Supersport.