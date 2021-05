 Gp Spagna: Ad Aragon prime libere per Razgatlioglu

Riparte la SBK e lo fa in grande stile sotto il muro di Aragon. Prime libere che sorridono ad una Yamaha già protagonista. Miglior tempo per Razgatlioglu in 1:49:952. Il turco si dimostra veloce ed è atteso da una stagione da possibile rivelazione. Non molla la Ducati: Davies fa volare la sua moto italiana e prende una seconda posizione per stabilire le gerarchie.

Terza casella per un ottimo Gerloff, pilota che sta crescendo e da cui bisogna aspettarsi una stagione positiva. Quarta la Kawasaki di Lowes che vuole dimostrare di essere un campione e non solo la spalla del campione del mondo Rea, che chiude sesto. Quinta casella per il nostro Rinaldi: il nostro pilota deve dimostrare di valere quello che ha fatto vedere lo scorso anno in team satellite e mostrare un ottimo talento.

Settima casella per un Sykes chiamato a dare risposte dopo la pessima stagione lo scorso anno per lui e per BMW. Ottavo un ottimo Haslam con una Honda che deve mostrare qualche novità, nono Van Der Mark passato in BMW dalla Yamaha e che deve sviluppare questo progetto e le ambizioni della moto tedesca.

Decima casella per Bautista con una Honda con qualche limite. Undicesimo Redding e dodicesimo Rabat, con il secondo arrivato dalla MotoGp e diciasettesimo il campione della Supersport Locatelli.