Gp Montecarlo: Doppietta Ferrari nelle libere

Montecarlo significa glamour, ma il tappeto rosso è del colore di quel rosso Ferrari. Il rosso che infiamma il cuore e le libere della pista più glamour. E' il ruggito di LeClerc che domina la seconda sessione, quello di Sainz secondo in entrambe.

La prima sessione è stata nel segno di Perez nel tempo di 1:12:487, ma Sainz aveva chiuso secondo a 119 millesimi di ritardo e terza casella per Verstappen. Quarto Gasly, mentre in ritardo le Mercedes quinto Hamilton e sesto Bottas. Settima casella per Norris e ottavo Vettel. Nona la sorpresa Tsunoda e decimo Raikkonen.

Il pomeriggio e la seconda sessione è piena solo di rosso: miglior tempo per LeClerc che piazza 1:11:684 e migliora ultima casella della mattinata. Doppietta che vede Sainz secondo a 112 millesimi e, forse, questo gran premio potrebbe svegliare i tifosi della Rossa dagli incubi. Terza casella per la Mercedes di Hamilton, in ritardo di 390 millesimi e stavolta dietro ci sta lui. Quarta casella per Verstappen e i due leader osservano solo. Quinto un Bottas veramente brutto e lontano da quello che lui è. Settima casella per Gasly in calo dalla mattinata, mentre sesto Norris che guadagna fiducia con la McLaren. Ottavo Perez arrabbiato e affannato, nono Giovinazzi e seconda sessione con Alfa in top ten e decimo Vettel per due belle sessioni di libere.

Adesso tutto passa al Cavallino rampante in qualifica sabato, ma ci aspettiamo davvero che queste due sessioni non si perdano nella qualifica molto importante per decidere le sorti della gara su una pista dove il sorpasso è vietato.