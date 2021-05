MotoGP, Le Mans: pole di Quartararo

Per il quinto appuntamento stagionale i piloti della MotoGP scendono in pista a Le Mans, in Francia. Tempo molto incerto in cui si alterna pioggia a nuvole minacciose, in ogni caso la temperatura è costantemente piuttosto bassa e l’asfalto umido. La qualifica è cominciata come di consueto con la Q1 in cui c’erano la Ducati ufficiale di Bagnaia e le Suzuki di Mir e di Rins. Ma i due posti validi per andare in Q2 se li sono guadagnati Savadori e Marini, che sono andati ad unirsi ai migliori 10 delle libere nella sessione che assegna la pole position.

Alla luce del fatto che la pista andava pian piano asciugandosi, la Petronas ha giocato il jolly e fin da subito ha fatto scendere i due piloti, Morbidelli e Rossi, con le gomme da asciutto. Ben presto gli altri si sono resi conto che la scelta era quella giusta e sono rientrati ai box per sostituire le gomme, con la speranza che la pioggia non tornasse. Il pilota che ha trovato confidenza con questa condizione prima di tutti è stato Miller con la Ducati, anche se è riuscito a mantenere la testa della classifica per poco tempo. Negli ultimi secondi le prime posizioni cambiavano di continuo e, alla fine, la griglia per la gara di domani vedrà i compagni di squadra Yamaha, Quartararo e Vinales, davanti a tutti, con Miller al terzo posto. Quarto Morbidelli, quinto Zarco e sesto Marc Marquez, che precede il compagno di marca Nakagami e quello di squadra, Pol Espargaro. Chiudono la top 10 Valentino Rossi e Miguel Oliveira.