Dopo aver conquistato la 100esima pole ieri, Lewis Hamilton vince il Gran premio di Spagna, il terzo successo in quattro gare del Mondiale. Una grande vittoria, decisa da una strategia tempestiva e coraggiosa di due pit stop, grazie alla quale prima rimonta 23 secondi in pochi giri e supera poi Max Verstappen negli ultimi giri. Hamilton vola a quota 94 punti in testa alla classifica generale della Formula 1 e raggiungendo così Michael Schumacher con 6 vittorie a Barcellona.

Complimenti a Verstappen che con la sua tenacia nel difendere il primo posto fino a 6 giri dal termine. Il muretto della Red Bull scommette su una strategia one-stop e così il pilota olandese si fa rimontare da Hamilton pur avendo effettuato una sosta in più. Al terzo posto l'altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas, autore anche lui di una gara solida.

Ai piedi di questo ormai classico podio c’è Charles Leclerc: il pilota monegasco capace di essere a lungo in zona podio chiude la gara dimostrando che la Ferrari è in crescita. Buona anche la prova di Sainz che chiude al settimo posto.

GP di Spagna di F1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +15.841 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +26.610 2

4 Charles LECLERC Ferrari +54.616 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +63.671 2

6 Daniel RICCIARDO McLaren +73.768 2

7 Carlos SAINZ Ferrari +74.670 2

8 Lando NORRIS McLaren1 L 2

9 Esteban OCON Alpine1 L 1

10 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

11 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

14 George RUSSELL Williams1 L 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

17 Fernando ALONSO Alpine1 L 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri RITIRATO

La classifica piloti:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 94

2. Max Verstappen (Red Bull) 80

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 47

4. Lando Norris (McLaren) 41

5. Charles Leclerc (Ferrari) 40

6. Sergio Perez (Red Bull) 32

7. Daniel Ricciardo (McLaren) 24

8. Carlos Sainz (Ferrari) 20

9. Esteban Ocon (Alpine) 10

10. Pierre Gasly (AlphaTauri) 8

11. Lance Stroll (Aston Martin) 5

12. Fernando Alonso (Alpine) 5

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

La classifica costruttori:

1. Mercedes 141

2. Red Bull 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0