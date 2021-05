Gp Spagna: Pole numero cento per Hamilton

Dopo delle libere e tre sessioni poco indicative, vola Hamilton che ottiene la sua pole numero cento e si dimostra uno che ama infrangere i record. Una pole pesante e presa di 36 millesimi su Verstappen, il quale dovrà seguire ancora il campione del mondo. Terza casella per un Bottas non bellissimo, ma ancora un buon gregario per Lewis e un aiuto in Mercedes.

Quarta casella per LeClerc e per la Ferrari: la Rossa a Barcellona tira fuori le unghie e sembra ruggire, seppure tempi non perfetti. Meglio la quinta casella per Ocon: Alpine che si conferma in crescita da Portimao ad oggi. Sesta posizione per un Sainz non perfetto, ma alla partenza potrebbe essere interessante la sua gara. Settimo Ricciardo con la migliore delle due McLaren e solo nono Norris. Ottavo Perez, peggiorato nelle qualifiche rispetto a Portimao e decimo Alonso.

Solo undicesimo Stroll, fuori in Q2 Vettel e lo stesso Gasly, tornato quello brutto del Bahrain. Non perfette e indietro le due Alfa Romeo in una stagione davvero incolore.