Gp Portogallo: Pole per Bottas e prima fila Mercedes

A Portimao, brilla solo la stella Mercedes. O meglio le due stelle Mercedes. Ancora una volta ci sono loro davanti a tutti e stavolta per la doppietta finale anche in gara. Tempo migliore per Bottas in 1:38:348 e continua a funzionare la gomma gialla. Secondo Hamilton staccato di 7 millesimi: gomma gialla pure per lui e la Mercedes dimostra di patirla meno di altri team.

Terza e quarta casella per le RedBull: Verstappen staccato di 398 millesimi di due davanti e mezzo secondo Perez dai primi, ma le due austriache hanno messo la rossa come gomma certe della prestazione superiore. Risultato contrario a quello che si aspettavano. Quinta la Ferrari: migliore pilota Sainz e solo ottavo LeClerc in una Ferrari che in qualifica fatica e perde troppo ancora.

Sesta casella per Ocon, tornato in top ten ad alti livelli per un pilota di cui si parlava anche verso Mercedes. Settimo Norris per una McLaren che non sembra avere trovato le giuste idee rispetto ai primi due appuntamenti della stagione. Decimo Vettel per la prima volta tra i dieci e bravo Seb ad essere tornato dove merita con una macchina da sviluppare e nona casella per Gasly in ripresa.