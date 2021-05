Gp Portogallo: Seconda sessione a Hamilton

Seconda sessione che va in archivio in Portogallo. Le Mercedes si riprendono e ritrovano il loro campione con Hamilton che piazza il miglior tempo in 1:19:837. Mercedes che conferma di avere un ottimo passo con gomma gialla. Seconda la RedBull di Verstappen che si mette in mezzo staccato di 143 millesimi, ma pare essere molto meglio quello con gomma rossa. Terzo Bottas a 344 millesimi che sembra non avere il passo dei primi due.

Buona notizia in casa Ferrari: cambia il pilota nel pomeriggio Sainz, ma non cambia la posizione e chiude quarto con gomma media gialla e passo importante in avanti rispetto ad Imola. Si rivede Alonso con il quinto tempo e sesto Ocon: i due piloti migliorano posizioni, con il secondo che conferma le prime posizioni e fanno vedere le due Alpine.

Settima casella per LeClerc: un po' in difficoltà rispetto al compagno, ma comunque esce bene da entrambe le sessioni pure lui e nono Stroll e una Aston Martin viva li davanti finalmente. Ottava casella la McLaren di Ricciardo e la macchina inglese sembra patire decisamente Portimao. In calo Perez che chiude decimo.

Unici piloti a montare la rossa in top ten Ocon e Stroll, ma tempi abbastanza poco significativi per entrambi.