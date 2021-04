F1, Verstappen vince a Imola. Hamilton 2°, poi Norris

Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna trionfa Max Verstappen. Sulla pista dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari, l'olandese della Red Bull sorpassa in avvio Hamilton ed in testa dal primo giro vince in un Gp caratterizzato dalla pioggia e dai tanti colpi di scena.

Secondo un Lewis Hamilton, bravo e fortunato: il pilota inglese dopo un errore a metà gara che gli fa perdere posizioni, sfrutta a suo vantaggio la safety car, rimontando così fino alla seconda posizione. Sul podio troviamo anche Lando Norris, il migliore insieme a Verstappen.

Giù dal podio le Ferrari con Charles Leclerc quarto e quinto Carlos Sainz: c'è un pò di rammarico per le rosse, ma disputato entrambe una bella gara e finalmente lottano per le posizioni che contano. Chiudono la top ten: Daniel Ricciardo, Stroll, Gasly, Raikkonen e Ocon. La Gara è stata sospesa al giro 34 per un brutto incidente tra Bottas e Russell

L'arrivo del GP Emilia Romagna:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) a 22”

3. Lando Norris (McLaren) a 23”7

4. Charles Leclerc (Ferrari) a 25”5

5. Carlos Sainz (Ferrari) a 27”

6. Daniel Ricciardo (McLaren) a 51”2

7. Lance Stroll (Aston Martin) a 51”9

8. Pierre Gasly (AlphaTauri) a 52”8

9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a 1’04”7

10. Esteban Ocon (Alpine) a 1’05”7

11. Fernando Alonso (Alpine) a 1’06”5

12. Sergio Perez (Red Bull) a 1’07”1

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 1’13”1

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 1 giro

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) – ritirato

16. Mick Schumacher (Haas) a 2 giri

17. Nikita Mazepin (Haas) a 2 giri

18. Valtteri Bottas (Mercedes) – ritirato

19. George Russell (Williams) – ritirato

20. Nicholas Latifi (Williams) – ritirato