GP Portogallo: Quartararo in pole

Il Motomondiale è sbarcato in Europa, e più precisamente in Portogallo, sul circuito dell’Algarve per il terzo appuntamento stagionale. Il sabato pomeriggio è dedicato alle qualifiche, e la classe regina ha visto i suoi piloti pronti ad affrontarsi per guadagnarsi una buona posizione sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. Grande attesa in questo GP per il ritorno di Marc Marquez, assente per 9 mesi a causa di un infortunio.

Come sempre, le qualifiche sono cominciate con la Q1, dove i piloti con i tempi più alti (tempi combinati delle tre sessioni di libere) girano per aggiudicarsi due posti per andare in Q2 e lottare per la pole position assieme ai migliori (sempre secondo i tempi combinati). In quest’occasione i due più rapidi nella Q1 sono stati Marc Marquez (che sembra si stia riscaldando molto bene), su Honda e il Campione del Mondo in carica Joan Mir, su Suzuki.

La Q2 ha visto in cima alla classifica quasi per tutta la durata della sessione Quartararo, salvo poi vedersi strappare la prima posizione da Bagnaia, anche se al termine la direzione gara ha deciso di cancellare ben due giri del pilota Ducati, perché li ha stampati quando era esposta la bandiera gialla. Pole position nelle mani della Yamaha di Quartararo, seconda la Suzuki di Rins e terza la Ducati Pramac di Zarco. Quarto posto per Miller, quinto Morbidelli e sesto Marc Marquez. Settimo Aleix Espargaro, ottavo Marini e nono Mir. Chiude la top 10 Oliveira. 11° e 12° Bagnaia e Vinales, entrambi penalizzati.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Quartararo (Fra – Yamaha), 1’38”862

2. Rins (Spa – Suzuki), +0.089

3. Zarco (Fra – Ducati), +0.129

4. Miller (Aus – Ducati), +0.199

5. Morbidelli (Ita – Yamaha), +0.241

6. M. Marquez (Spa – Honda), +0.259

7. A Espargaro (Spa – Aprilia), +0.307

8. Marini (Ita – Ducati), +0.524

9. Mir (Spa – Suzuki), +0.536

10. Oliveira (Por – Ktm), +0.583