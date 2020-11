Gp Turchia, Lewis Hamilton è leggenda: vince gara ed il mondiale

Lewis Hamilton nella leggenda: il pilota inglese fenomenale nella gestione delle gomme intermedi vince il GP di Turchia e conquista il 7° titolo iridato raggiungendo Schumacher al vertice della F1.

"Ho raggiunto qualcosa che va oltre i miei sogni, non ho parole - le prime parole di Hamilton - Grazie a tutti. Sette è un numero incredibile. Ma quando lavori con un team così straordinario, non c’è limite a quello che possiamo fare insieme. Loro si fidano di me, con l’esperienza tutto migliora. Ma che giornata, avrò bisogno di un po’ di tempo per godermela".

Sul podio di Istanbul insieme a Lewis salgono la Racing Point di Sergio Perez e la Ferrari di Sebastian Vettel. Quarto Charles Leclerc. Emozioni a non finire per la rossa che, dopo il disastro di ieri in qualifica, si rifà grande con una strategia perfetta con il monegasco che addirittura poteva chiudere in seconda posizione, ma per un eccesso di euforia commette un errore nelle ultime curve e chiude ai piedi del podio.

Tanti errori commessi anche da Max Verstappen e rovina una gara che poteva vincerla gestendola però in maniera diversa. Un altro che deve dimenticare la giornata di oggi è sicuramente Lance Stroll, scattato in pole, si perde via a metà gara senza capire nemmeno il motivo.

GP Turchia 2020, ordine di arrivo

1) Lewis Hamilton Mercedes 1:42:19.31325 (58 giri)

1) Sergio Perez Racing Point +31.633s18 (58 giri)

3) Sebastian Vettel Ferrari +31.960s15 (58 giri)

4) Charles Leclerc Ferrari +33.858s12 (58 giri)

5) Carlos Sainz McLaren +34.363s10 (58 giri)

6) Max Verstappen Red Bull +44.873s8 (58 giri)

7) Alexander Albon Red Bull +46.484s6 (58 giri)

8) Lando NorrisMcLaren +61.259s5 (58 giri)

9) Lance Stroll Racing Point +72.353s2 (58 giri)

10) Daniel Ricciardo Renault +95.460s1 (58 giri)

11) Esteban Ocon Renault 57+1 lap0

12) Daniil Kvyat AlphaTauri 57+1 lap0

13) Pierre Gasly AlphaTauri 57+1 lap0

14) Valtteri BottasMercedes 57+1 lap0

15) Kimi Räikkönen Alfa Romeo 57+1 lap0

16) George Russell Williams 57+1 lap0

Kevin Magnussen Haas ritirato

Romain Grosjean Haas ritirato

Nicholas Latifi Williams ritirato

Antonio Giovinazzi Alfa Romeo ritirato