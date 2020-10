F1, Gp di Russia - Bottas vince davanti a Verstappen. Hamilton penalizzato chiude 3° 

Valtteri Bottas vince il GP di Russia, decima prova del Mondiale di Formula 1: il pilota finlandese sfrutta come meglio non poteva una penalizzazione del compagno di squadra Lewis Hamilton e conquista così la sua seconda vittoria stagionale.

Secondo un ottimo Max Verstappen e solamente terzo Hamilton. Come detto in precedenza il pilota britannico viene penalizzato di 10 secondi per due irregolarità nella procedura di ingresso in pista (anche -2 punti sulla patente e, ricordiamo, che con altre due penalità incorrerà nella squalifica per una gara ndr), ma riesce a salire comunque sul podio rinviando però l'assalto al record di Schumacher. Hamilton continua a essere primo nella classifica generale con ben 45 punti di vantaggio sul compagno di squadra.

Orgoglio Ferrari o almeno in parte: Charles Leclerc chiude sesto autore di un ottima gara. Lontano invece Sebastian Vettel , tredicesimo ed anche doppiato. Pausa un po' più lunga per il Mondiale che torna il prossimo 11 ottobre in Germania.