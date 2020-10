F1, GP di Russia - Pole con il brivido di Hamilton. Malissimo le Ferrari 

Cambia Gp, ma non cambia il pole man: Hamilton conquista la 96esima a Sochi. Il pilota britannico però a Sochi rischia di non qualificasi per il Q3 dopo l'incidente di Vettel, ma poi fa il miglior tempo della pista con 1'31"304 e domani potrebbe raggiungere le 91 vittorie di Michael Schumacher.

Hamilton parte davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all'altra Mercedes di Valtteri Bottas a +0"652. Quarto tempo per Sergio Perez, poi ottima prova di Daniel Ricciardo davanti a Carlos Sainz, Ocon e Norris.

Ennesima giornata da dimenticare per le Ferrari entrambe fuori dalla top-10: Vettel 15° autore, come detto, di un errore e di un brutto incidente, male anche Leclerc che, per schivare il proprio compagno, perde tempo prezioso e non si qualifica per il Q3: "Gli ingegneri via radio mi hanno indicato uno o due secondi di margine, ma credo ce ne fosse di più di tempo...Domani ci giochiamo tutto. In qualifica stavo prendere ritmo, ma non ho potuto far vedere le mie capacità. C’è un vantaggio nello scegliere le gomme, ma avrei preferito partire ottavo senza poterlo fare".

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:31.304 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.563 7

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.652 7

4 Sergio PEREZ Racing Point+1.013 6

5 Daniel RICCIARDO Renault+1.060 5

6 Carlos SAINZ McLaren+1.246 6

7 Esteban OCON Renault+1.320 7

8 Lando NORRIS McLaren+1.543 7

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.696 7

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.704 7

11 Charles LECLERC Ferrari- – 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 5

13 Lance STROLL Racing Point- – 4

14 George RUSSELL Williams- – 4

15 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Nicholas LATIFI Williams- – 2

20 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2