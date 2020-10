Gp Catalogna: Il Montmelò torna a parlare Ducati con Davies

Nella gara due della SBK, spettacolo puro della Ducati che torna a fare la voce grossa sulla pista dove era data assolutamente favorita. La vittoria va a un Davies bravo a partire e a guidare con la testa e che potrebbe fare ricredere i piani in casa Ducati, anche se sembra lontano dai progetti. Rinaldi freme e meriterebbe di potersi giocare le sue carte come compagno di Redding il prossimo anno, ma a Borgo Panigale si deve decidere.

Seconda e terza casella per due Yamaha: bravo Van der Mark a mettere quella ufficiale davanti dopo aver vinto la Superpole Race della mattinata, ma occhio a Gerloff che potrebbe essere il nuovo astro nascente Yamaha. Quarta casella per Rea: il pilota Kawasaki approffitta della rottura di motore di Rinaldi e salva il salvabile. Oggi la moto verde era assente e sembrava perdere e concedere troppo. Quinta casella per la BMW di Sykes, finalmente in alto e che supera Redding che chiude sesto dopo una rimonta molto continua.

Redding perde qualcosa ad un certo punto della gara e in particolare nella seconda metà sembra non riuscire a dare il gas giusto per mettersi a lottare. Settima casella per un super Laverty a livello di pilota MotoGp quale è stato, mentre ottavo Lowes e conferma Kawasaki assente.

Nono Haslam con l'unica Honda in pista, data la caduta di Bautista in mattinata. Decimo un buon Baz finalmente nella top ten, mentre solo dodicesimo Caricasulo e cade Cavalieri. Chiudiamo con i complimenti a Locatelli, campione del mondo nella SuperSport.