Gp Catalogna: Magia Rea! Kawasaki vince a Barcellona

Prima storica volta della SBK a Barcellona nel nome di Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki si prende la pole, parte bene e si conferma un pilota perfetto e aasolutamente inattaccabile. Rea si dimostra ancora una volta superiore su una pista che doveva essere nettamente Ducati.

Le due Ducati Aruba sono seconda con Redding, il quale deve maledire una partenza tutt'altro che perfetta e terza con Davies. Chaz è ancora autore di una rimonta pazzesca, ma purtroppo non bastata a lottare con il compagno e che rimane solo utile per il terzo posto in generale. Quarto un ottimo Van der Mark e attenzione ad una Yamaha che ha dimostrato di stare bene e che deve solo autocritica per il contatto tra Van der Mark stesso e Razgatioglu. Quinto uno straordinario Bautista che sta facendo un grande lavoro per la Honda

Settimo un Rinaldi che paga una gomma che non lo aiuta a spingere e le alte temperature la rovinano subito. Ottava casella per un ottimo Gerloff salito di prestazione al contrario della crisi di Caricasulo. Nona casella per Lowes e un risultato abbastanza deludente e decimo Haslam per la seconda Honda in top ten.