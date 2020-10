Pazza gara anche al Mugello e trionfo Hamilton

E' il trionfo di Lewis Hamilton in quel del Mugello. Una gara pazza degna di Monza: due bandiere rosse e tre ripartenze, ma alla fine il pilota inglese ha la meglio su Bottas. Il pilota finlandese ci prova, parla di continuo via radio, ma la forza e la perfezione targata Hamilton non sono di questo pianeta.

Bottas ha una buona partenza, stacca meglio, ma Lewis è più intelligente e dimostra di essere tranquillo in una monoposto che sente sempre più sua. Terza casella per Albon: il pilota thailandese di casa RedBull si regala il primo podio e approfitta della giornata storta di Verstappen fuori alla San Donato in uscita. Quarta casella per Ricciardo: la Renault meritava il podio, ma deve subire un sorpasso estremo in curva due di Albon al penultimo giro e accodarsi.

Quinto Perez con la Racing Point che manda a muro Stroll illeso, ma salva il salvabile. Sesta casella per un ottimk Norris capace di portare e guidare una bella prova della McLaren, mentre settimo Kvyat con l'Alpha Tauri che esce bene dal Mugello e con un Gasly che va fuori al primo giro.

Ottavo LeClerc che prova a spingere una Ferrari che non ha velocità in rettilineo e, a detta del presidente Elkann, bisognerà aspettare il 2022 per vederla competere.Nono Raikkonen che salva l'Alfa Romeo e la porta in top ten, nonostante Giuovinazzi sia uscito in un brutto incidente. Decimo Vettel e magra consolazione vedere due Ferrari in top ten finire la gara.