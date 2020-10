F1, Gp Toscana - Hamilton conquista la pole. Leclerc è 5°, Vettel eliminato in Q2

Non c'è da stupirsi se la prima pole position del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 di Formula 1 è del solito Lewis Hamilton: 1’15”114 è il crono del pilota inglese che conquista la novantacinquesima partenza dal primo posto sulla 28^ pista diversa. Seguono il compagno di squadra Valtteri Bottas, fermato all'ultimo giro nel primo settore causata da un’uscita di pista di Ocon, e Max Verstappen davanti ad Alexander Albon.

Bene anche Charles Leclerc che partirà quinto: il pilota monegasco è stato anche fortunato perchè, a differenza di altri piloti, non è stato danneggiato dalla bandiera gialla: "Era il massimo che potessimo fare. Torniamo da due weekend molto difficili per tutta la squadra... Il passo gara non è così male.". Ferrari davanti alle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll.

Male invece Sebastian Vettel, quattordicesimo e fuori alla Q2: il tedesco, salvato per il rotto della cuffia in Q1, dimostra ancora una volta di non essere a suo agio sulla monoposto in uno splendido rosso amaranto per l'occasione. Non benissimo neanche Gasly, vincitore a Monza, si è fermato nel Q1.

La griglia

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

TERZA FILA

5 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

6 Lance Stroll (Can/Racing Point)

QUARTA FILA

7 Sergio Perez (Mes/Racing Point) *penalizzato di una posizione

8 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

QUINTA FILA

9 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

10 Esteban Ocon (Fra/Renault)

SESTA FILA

11 Lando Norris (Ing/McLaren)

12 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

14 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

OTTAVA FILA

15 Romain Grosjean (Fra/Haas)

16 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18 George Russell (Ing/Williams)

DECIMA FILA

19 Nicholas Latifi (Can/Williams)

20 Kevin Magnussen (Dan/Haas)