Test Formula 1, Day-5: Vettel davanti, sugli scudi Alpha Tauri e Racing Point

Penultima giornata di test Formula 1 in archivio, sul circuito di Barcellona, con Sebastian Vettel che si conferma davanti a tutti col tempo di 1.16.841 fatto segnare in mattinata. Continua a nascondersi la Rossa di Maranello con il pilota tedesco che nel pomeriggio si è concentrato sul passo gara con la gomma dura completando, in totale, la bellezza di 144 giri. Concluso il lavoro pre-stagionale da parte del quattro volte campione del mondo visto che domani sarà Leclerc a scendere in pista. Sugli scudi Alpha Tauri e Racing Point che, rispetto alle altre contendenti del pacchetto di mischia, sembrano molto più avanti sia sul giro da qualifica che sul passo gara: seconda posizione per Gasly che nel pomeriggio ha migliorato la sua prestazione mentre Stroll chiude la penultima giornata di test in terza posizione. Entrambi i piloti hanno completato oltre 100 giri, segno che le due Scuderie stanno lavorando nella giusta direzione.

Giornata grigia, e non per la livrea, per la Mercedes con Hamilton che non ha concluso solo 14 giri a causa di un problema alla Power Unit che ne ha precluso la sessione pomeridiana. E' andata un po' meglio a Bottas che in mattinata è riuscito a concludere una quarantina di giri prima che un altro problema ponesse fine al suo lavoro mattutino. In ombra anche la Red Bull con Verstappen protagonista al mattino con una trentina di giri mentre nel pomeriggio spazio ad Albon che ha chiuso in decima posizione completando 60 tornate. Passi in avanti notevoli anche per la Williams con Latifi che ha concluso la giornata in quarta posizione facendo segnare un gran tempo, rispetto alla disastrosa stagione passata, con la gomma più morbida. In quinta posizione c'è la McLaren di Norris che completato 112 tornate mentre le due Renault di Ocon e Ricciardo hanno chiuso, rispettivamente, in ottava e undicesima posizione.

In ombra Haas e Alfa Romeo con Magnussen che ha chiuso in nona posizione ma con 110 giri completati mentre Giovinazzi ha ultimato il suo lavoro pre-campionato chiudendo in dodicesima posizione con 91 giri effettuati. Domani l'ultima giornata ma in questo momento i vertici della Federazione stanno discutendo con i Team circa la situazione che si sta presentando per i Gran Premi di Australia, Bahrein e Vietnam. L'incontro comincerà alle ore 18.30, sul piatto la questione Coronavirus che ha già costretto la Formula 1 a rinviare l'appuntamento cinese.