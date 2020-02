Test Formula 1, Day-4: Kubica chiude primo, spaventa la Racing Point

E' andata in archivio la quarta giornata di test Formula 1 sul circuito di Barcellona. Dopo la prima posizione della mattinata si conferma davanti a tutti Robert Kubica: 1.16.942 per il pilota polacco dell'Alfa Romeo che ha fatto segnare il miglior tempo con la gomma più morbida. Alle sue spalle c'è Max Verstappen con l'olandese distante quattro decimi sul giro secco ma con un mescola di svantaggio rispetto al terzo pilota dell'Alfa. Passo gara notevole per il classe 97' della Red Bull sia con la gomma media che con quella dura. A spaventare, però, è la Racing Point di Perez e Stroll con il messicano che ha chiuso la quarta giornata in terza posizione mentre il canadese si è dovuto "accontentare" dell'ottava posizione. La fotocopia della Mercedes dello scorso anno continua a sorprendere la concorrenza sia sul giro secco che sul passo gara.

Ottime sensazioni anche per l'Alpha Tauri come dimostrato dalla quarta posizione finale di Kvyat e dalla quinta di Gasly. Lavoro certosino da parte del team di Faenza che sembra aver imboccato la strada giusta in vista della stagione 2020. Sesto posto per la seconda Red Bull di Albon. Giocano a nascondino, invece, Mercedes e Ferrari: le due Scuderie hanno concentrato le loro attenzioni sul passo gara e sul set-up con Hamilton che ha chiuso la giornata in settima posizione mentre Bottas si è piazzato al nono posto. Alle spalle del finlandese c'è Vettel (protagonista di un testacoda questa mattina) mentre Leclerc ha chiuso in tredicesima posizione girando nel pomeriggio con un passo gara molto simile a quello di Vertsappen.

Nel pacchetto di mischia Ricciardo e Sainz mentre le due Williams chiudono la giornata con Latifi quattordicesimo e Rusell quindicesimo. Nelle retrovie la Haas di Grosjean che, fino ad ora, non sembra aver risolto i problemi che ne hanno caratterizzato la passata stagione. A chiudere la seconda McLaren di Sainz, Raikkonen ed Ocon. Domani la quinta giornata di test con sessione mattutina dalle 9 alle 13 mentre quella pomeridiana andrà in scena dalle 14 alle 18.