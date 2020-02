Test Formula 1, Day-4: Kubica il più veloce della mattinata

Quarta giornata di test Formula 1 sul circuito di Barcellona. Davanti a tutti, dopo le prime quattro ore della sessione mattutina, c'è l'Alfa Romeo di Robert Kubica con il polacco che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.16.942 grazie all'effetto della gomma più morbida. Iniezione di fiducia importante per l'ex pilota della Williams dopo il difficile cammino nella scorsa stagione. Seconda posizione per la Red Bull di Albon con il pilota thailandese a sei decimi dalla prima posizione ma con due mescole di svantaggio rispetto a Kubica. Alle sue spalle, a soli dodici millesimi di ritardo, c'è Hamilton che ha concentrato le sue attenzioni sul comportamento della monoposto con la gomma più dura. Passo gara importante quello mostrato dal sei volte campione del mondo con una Mercedes sempre sul pezzo.

Quarta posizione per l'Alpha-Tauri di Gasly con il pilota francese a otto decimi di ritardo dalla prima posizione. Passi in avanti per la Ferrari con Sebastian Vettel che ha chiuso la mattinata in sesta posizione con un ritardo di un secondo e due decimi dalla vetta: ala posteriore a cucchiaio per la Scuderia di Maranello che, nelle prime ore del quarto giorno, si è concentrata sulla messa a punto della vettura e sul passo con la gomma media. In quinta posizione tra Hamilton e Vettel, c'è Stroll con la sua Racing Point che continua a far discutere vista la discreta somiglianza con la Mercedes.

Mattinata importante anche per la Renault con Ricciardo che ha chiuso ad un solo decimo da Vettel facendo segnare la sua migliore prestazione con la gomma più dura. Alle spalle dell'australiano c'è la McLaren di Sainz mentre a chiudere la top-10 della mattinata Latifi e Grosjean con il pilota della Williams che ha accusato problemi al motore a un'ora e mezza dalla conclusione. Si torna in pista alle 14 per la sessione pomeridiana.