Test Formula 1, Day-3: Bottas fa il vuoto, problemi per la Ferrari

Mercedes ancora protagonista nella terza giornata di test Formula 1 su circuito di Barcellona. Il più veloce della mattinata è stato Bottas che ha fermato il cronometro sul tempo 1.15.732, a soli tre decimi dal record della pista fatto segnare nella scorsa stagione. La Scuderia tedesca fa paura e per il terzo giorno consecutivo si presenta ancora una volta davanti a tutti. Intanto la FIA, attraverso un comunicato ufficiale, ha vietato il nuovo sistema DAS a partire dal 2021 mentre in questa stagione potrà essere utilizzato in tutta tranquillità. Alle spalle di Bottas c'è Ocon con un secondo e mezzo, o quasi, ritardo dalla prima posizione e con 76 giri completati. Terzo posto per la Racing Point di Stroll mentre al quarto posto c'è l'Alpha Tauri di Kvyat. In quinta posizione c'è Verstappen con il pilota olandese che ha concentrato le sua attenzioni sull'affidabilità e sul passo gara con la gomma più dura.

Problemi per la Ferrari con la Rossa di Sebastian Vettel che ha accusato problemi alla Power Unit dopo un'ora a mezza dall'inizio della terza giornata. Campanello d'allarme importante per la Rossa di Maranello che sta avendo qualche problema di troppo in questi primi tre giorni di test. Nona posizione finale per Vettel mentre davanti a lui Giovinazzi, Sainz e Grosjean. Ultimo posto della mattinata per Latifi con la sua Williams che ha accusato qualche problema a un'ora dalla conclusione. Alle ore 14 si tornerà in pista sperando che la Ferrari abbia risolto i problemi alla Power Unit; tra gli altri saranno protagonisti anche Hamilton, Norris e Ricciardo.