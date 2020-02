Test Formula 1, Day-1: Mercedes davanti a tutti

E' andata in archivio poco fa la prima giornata di test di Formula 1 sul circuito di Barcellona. Inizio dominante, nonostante siano passate solo 8 ore dall'inizio dei test, da parte della Mercedes con Hamilton che ha chiuso davanti a tutti col tempo di 1.16.976. Oltre novanta giri completati dal sei volte campione del mondo che ha girato nel pomeriggio. La mattinata ha avuto come protagonista Bottas che ha completato 79 giri con tre decimi e mezzo di ritardo dal compagno di squadra per quanto concerne il miglior giro. Terza posizione sorprendente per Perez con quattro decimi di ritardo dalla vetta mentre in quarta posizione c'è Verstappen. L'olandese della Red Bulla ha lavorato sulla distanza e sull'affidabilità completando la bellezza di 167 tornate, una decina in meno rispetto ai due piloti della Mercedes messi insieme.

Stesso lavoro per Sainz che ha chiuso in sesta posizione: lo spagnolo della McLaren ha completato 161 tornate mostrando un passo gara piuttosto positivo con la gomma più dura. Nel mezzo l'Alpha Tauri di Kvyat con il russo autore di 115 giri, non male la giornata dalla Scuderia ex Toro Rosso. Settima e ottava posizione per le due Renault di Ricciardo e Ocon con l'australiano davanti al compagno di squadra per un decimo e mezzo. E la Ferrari? Undicesima posizione per Leclerc con il monegasco che si è concentrato molto sulla affidabilità e sulle varie componenti della monoposto, 131 giri completati dal numero 16 che sarà in vista anche domattina. Positiva anche la giornata della Williams con Russell nono e Latifi dodicesimo mentre nelle retrovie le due Alfa Romeo di Kubica e Giovinazzi oltre a Magnussen. Domani si replica con la seduta mattutina dalle ore 9 alle 13 mentre quella pomeridiana dalle 14 alle 18.