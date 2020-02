Test Formula 1, Day-1: Bottas il più veloce della mattinata

Primo giorno di scuola, o quasi, per la Formula 1 con l'inizio dei test nel circuito di Barcellona. I piloti saranno in pista fino al 21 febbraio per quanto concerne la prima settimana mentre dal 26 al 28 per quanto riguarda la seconda. Il più veloce della mattinata è stato Bottas che, alla guida della Mercedes, ha fermato il cronometro sul tempo 1.17.313. Miglioramento netto (otto decimi) rispetto alla prima giornata di test dello scorso anno quando Vettel chiuse davanti a tutti, con il tempo di 1.18.1 illudendo il popolo Rosso. Seconda posizione per la Racing Point di Perez con un distacco minimo mentre al terzo posto c'è la Red Bull di Max Verstappen. Il pilota olandese ha girato più di tutti in queste prime quattro ore di testa completando 91 tornate.

Settima posizione per la Ferrari con Leclerc (quasi un secondo di ritardo dalla vetta) in pista al posto di Vettel visto che il tedesco ha accusato un attacco influenzale ma dovrebbe essere regolarmente in pista nella giornata di domani. Davanti al monegasco c'è Russell alla guida di Williams che, rispetto alla disastrosa stagione passata, sembra essere decisamente più competitiva anche se siamo solo all'alba. Quarta posizione per la McLaren di Sainz, seguito da Ocon con un Renault completamente nera per i test. A chiudere la top-10 della mattinata troviamo Kubica, Magnusse e Kvyat. I piloti torneranno in pista alle ore 14 con grande attesa per Hamilton, Ricciardo e Giovinazzi oltre all'esordio di Latifi alla guida della Williams.