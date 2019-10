F1, Gran Premio del Giappone - Le pagelle nipponiche 

Voto 10 : a Carlos Sainz jr e per una volta che il voto massimo non sia ai primi tre. Lui si vince meritatamente il gp degli altri anzi stravince considerando che si tiene dietro e bene un certo Leclerc , lo fa non per sfortuna altrui ma con una gestione gomme perfetta. Gran crescita per lui e per il team.

Voto 9 : all'altro vincitore degli altri Alex Albon un Voto in meno di Sainz perché lui guida una Red Bull e quindi ha fatto un po' il suo, ma il quarto posto è super meritato ora manca solo un podio.

voto 8 : a Vatteri Bottas si prende questa vittoria con una partenza perfetta anche se con il patema d'animo che il team non gli faccia lo scherzetto di non dare un aiutino in strategia a Hamilton . Si conferma gregario di lusso.

Voto 7 : a Sebastian Vettel voto di peso per la bellissima pole all'alba, ma quella partenza sbagliata sensore o non sensore proprio non ci voleva anche perché ha mandato in bambola anche Leclerc.

Voto 6 : a Lewis Hamilton ha fatto il suo con il mondiale sempre più vicino. Questa volta ha fatto lui il gregario di lusso per Bottas anche se poteva evitare di chiedere 282 volte al suo ingerire di pista il perché di non aver montato le gomme dure. Sta nel personaggio.

Voto 5 : a Charles Leclerc ammettiamolo il ragazzo d'oro oggi non ha proprio brillato, sicuramente si è fatto un po' distrarre in partenza è poi cerca di risolvere facendo a sportellate con colpa con Verstappen. E nel finale sta dietro ad una McLaren.

Voto 4 : ai commissari si ritorna ancora alla lentezza nelle decisioni o indecisioni. Prima il contatto Lecrerc - Verstappen non è da giudicare, poi è sotto esame... poi dopo la gara....poi ceniamo e ci pensiamo...poi arriva la sanzione...davvero troppa lentezza per uno sport che è tutta velocità.

Voto 3 : a Danil Kviyat che va a buttar fuori a 1 giro dalla fine il povero Peres che stava facendo una gran onestà gara. Che poi non si é capito se a 1 giro o 2...effetti del ciclone.

Voto 2 : a Renault e Alfa Romeo..un po' meglio Renault che almeno va a punti ma da una casa costruttrice ci si aspettava molto di più, lo sprofondo invece per Alfa Romeo che sembra aver completamente smarrito la retta via.

Voto 1 : a Robert Kubica con tutta la simpatia però, nell'incidente in qualifica ha fatto fuori in un solo colpo tutto il budget di pezzi di ricambio della Williams per i prossimi tre anni.