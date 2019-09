Formula 1, Gp di Russia - Le pagelle 

Voto 10 : a Lewis Hamilton d'accordo fortunato , ma la fortuna te la costruisci con una gran qualifica per mettersi in prima fila in un momento di difficoltà. La gara poi è perfetta con l'aiuto della giusta strategia studiata dal muretto.

voto 9 : a Alexander Albon , sembrava già da venerdì nella crisi più totale quando ha rischiato di sbattere a muro Hamilton con una manovra pericolosissima. In qualifica rincara la dose andando a sbattere e poi in gara che fa? Da ultimo arriva a suon di sorpassi e con gestione gara perfetta 5. D'accordo può essere anche facile con una Red Bull ma complimenti per il sangue freddo.

voto 7 : a Charles Leclerc e Sebastian Vettel giro di qualifica da urlo per entrambi. In gara Vettel cerca di fare il cannibale ma forse viene fermato dal Karma. Leclerc poteva forse accontentarsi di un secondo posto invece che tentare il tutto per tutto. Alle volte meglio stare con i piedi per terra.

Voto 8 : a Carlos Sainz e alla McLaren dopo tre gare deludenti arriva un gran risultato per lo spagnolo che fino a pochi giri dalla fine poteva essere ancora migliore . Il primo degli altri comincia ad essere una definizione un po' stretta.

Voto 6 : a Sergio Perez che porta alla Racing Point buoni punti che fan bene come l'aria fresca, imbarazzante ancora il divario che sta scavando con Stroll in qualifica. Non c'è storia.

voto 5 : al muretto Ferrari ,i primi 10 giri sono stati da siparietto " vai davanti tu" "no ma io sono primo" " no ma ora devo passare io" " si ma vada più veloce" "ma la strategia era un'altra" ...ricordando un vecchio film " vai avanti tu che mi vien da ridere". Ok ora i giochi si squadra sono ammessi ma qui si cade nel ridicolo.

Voto 4 : alla Renault nella settimana in cui anche McLaren annuncia che non ne vuol più sapere , non riesce a far meglio di un 9 posto con Hulkemberg e un ritiro del solito sfortunato Ricciardo. Da una squadra costruttore ci si deve aspettare molto di più.

Voto 3 : alla Honda che cala in poker di motori cambiati facendo strani conti per arrivare alla massima forma al gp di casa..ai posteri l'ardua sentenza.