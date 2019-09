Formula 1 - Gran Premio di Russia: Verstappen davanti a Leclerc nelle libere 2

E' andata in archivio, poco fa, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia. Pomeriggio interessante con Max Verstappen che ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1.33.162, gran terzo settore per l'olandese che avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Max, però, resta uno dei candidati alla vittoria finale in virtù del grande passo gara messo in mostra nell'ultima mezz'ora. Alle spalle della Red Bull numero 33 c'è Charles Leclerc con il monegasco della Ferrari che accusa un ritardo di 335 millesimi nei confronti del suo coetaneo. Vola sul passo gara il 16 della Ferrari, sia con gomma rossa che con gomma gialla.

Alle spalle del vincitore di Spa e Monza ci sono le due Mercedes di Bottas ed Hamilton con il finlandese staccato di sei decimi dalla vetta mentre il cinque volte campione del Mondo paga otto decimi dalla prima posizione. Quinto posto e un secondo di ritardo dalla vetta per Vettel che, a causa di due piccoli errori in successione, non ha sfruttato appieno la simulazione di qualifica.

Sesto posto per Gasly, che conferma nuovamente il suo gran feeling con la Toro Rosso, mentre alle spalle del francese Perez, Hulkenberg e Stroll. A chiudere la top-10 l'altra Red Bull di Albon, il thailandese di piazza davanti a Norris mentre la McLaren di Sainz chiude in diciassettesima posizione. Tredicesima e sedicesima posizione per le due Haas, rispettivamente, di Magnussen e Grosjean. Solo quattordicesimo Ricciardo mentre le due Alfa Romeo chiudono in quindicesima e diciottesima posizione con Raikkonen davanti a Giovinazzi. Domani alle ore 11 la terza ed ultima sessione di prove libere mentre alle ore 14 le qualifiche che, con tutta probabilità, saranno bagnate.