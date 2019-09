F1 - Le pagelle da Singapore

Voto 9: a Sebastian Vettel non 10 mi spiace , ma questo Gp non l ha tanto vinto Vettel ma è stata la squadra a decidere chi far vincere certo legittimamente ma per un 10 manca la perfezione che nelle qualifiche non c'è stata.

Voto 8 1/2 : a Charles Leclerc un mostro in qualifica, stampa il giro perfetto. Gestisce la prima parte della gara soporifera alla percezione. Non so quanto la Ferrari potrà ancora dirgli ne parliamo dopo.

voto 7 : a Max Verstappen , un podio è sempre un podio ma dall'ex cattivo ragazzo forse ci si aspettava un po' più di grinta.

Voto 6 : a Lewis Hamilton il nuovo look non sembra pagare, forse la stanchezza delle passerelle milanesi ha influito. Anche la strategia Mercedes non ha pagato.

voto 5 : alla Alfa Romeo il voto è mitigato dal punticino in extremis guadagnato da Giovinazzi ( voto 9 per la tenacia) ma no si può rovinare la gara dell'italiano con una strategia incomprensibile.

voto 4 : a Gunther Steiner per la riconferma del mitico duo Grosjean - Magnussen salvabile il secondo ma il primo sono anni che ci si chiede cosa faccia in F1 e la gara di oggi lo ha dimostrato ulteriormente.

Voto 3 : a Nico Hulkemberg nel giro di valzer dei sedili rischia di trovarsi con il cerino in mano e lui per dimostrare che si merita un contratto che fa? Sbatte contro Sainz alla seconda curva, si salva nel finale con un inaspettato 9 posto.

Voto 2 : ai telecronisti Sky che hanno passato tutta la prima mezz'ora del gp a evocare un "ora partono, ora inizia la gara, ora ci si diverte..." il trenino a velocità ridotta non fa proprio F1.