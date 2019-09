Formula 1 Gp Singapore- Terza pole per il fenomeno LeClerc!

Charles, se bastava mi occupassi io con continuità della Formula 1 per fare uscire il tuo essere fenomeno, bastava dirlo. Scherzi a parte, ennesima pole position targata Ferrari e a marchio LeClerc. Dopo Spa e Monza, terza pole per il monegasco e una prima casella che sa di miracolo. Charles è questo e se uno è un futuro campione lo dimostra. Pole in 1:36:217 e su una pista cittadina, per uno nato a Montecarlo, doveva essere pole position. Una pole che lo rende primatista della prima casella in qualifica per cinque volte contro le quattro di Hamilton, 225 pole Ferrari nella sua storia per una tre volte che mancava dal 2016. Secondo Hamilton: pilota inglese per la 143 volta in prima fila, ma battuto sulla sua pista dove aveva sempre fatto bene. Terzo Vettel: il pilota tedesco conquista una seconda fila importante per domani per rendere interessante e vivace la gara dietro e mettere pressione a Lewis. Quarto Verstappen e attenzione al pilota olandese: in partenza è sempre meglio averlo distante essendo un pilota spericolato e che tende a non alzare il piede, ma questo potrebbe essere uno svantaggio per la guida perfetta e senza sbavi di Hamilton. Solo quinto Bottas e in ritardo rispetto al treno dei primi e, dopo la delusione Monza, sembra sia in arrivo un'altra possibile giornataccia. Sesto Albon, vera rivelazione con la RedBull e un pilota davvero interessante nel corso delle libere e settimo Sainz per una McLaren che torna a fare la voce grossa e a farsi viva. Ottavo Smile Ricciardo e altra bella prova del pilota Renault e decimo Norris a completare la doppietta McLaren arancione in top ten. In ritardo netto le Alfa Romeo dopo una bella gara a Monza e un po delusione le due Haas. Domani alle 14:10 il via lla gara in notturna del piccolo stato asiatico.