Formula 1, Gran Premio di Singapore: Hamilton in testa nelle libere 2

E' andata in archivio nel pomeriggio la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore. Davanti a tutti c'è Lewis Hamilton che, dopo aver scherzato nella prima sessione, ha chiuso in testa col tempo di 1.38.773. Queste le parole di Lewis al termine della giornata: "Credo che il mio team abbia sommariamente idea di dove siamo. Sono stato ovviamente il più veloce nelle sessioni, ma la Red Bull è stata molto, molto vicina a noi. Non so se Max abbia fatto un giro perfetto o se invece ne avessimo realmente più di loro. Lo scopriremo domani".

Il cinque volte campione del mondo, però, è in buona compagnia visto che alle sue spalle c'è Max Verstappen con meno di due decimi di ritardo dalla prima posizione. L'inglese della Mercedes e l'olandese della Red Bull hanno fatto il vuoto visto che Vettel, in terza posizione, è staccato di 818 millesimi dal primo posto. Soddisfatto il tedesco nonostante il cospicuo ritardo: "Abbiamo provato delle novità e posso dire che tutte hanno funzionato. Questa è una buona notizia. Nel giro secco la macchina non è poi così male. Penso che dovremmo essere più vicini alla Mercedes di quanto abbiano detto i tempi oggi. Ma c'è ancora un po' da fare andare davanti".

Quarta posizione per Bottas (+1.121), alle sue spalle Albon e Leclerc con il thailandese e il monegasco separati da pochi millesimi dal finlandese della Mercedes. Molto bene la McLaren con Sainz in settima posizione e Norris in nona mentre nel panino delle due monoposto di Woking c'è Hulkenberg. A chiudere la top-10 della seconda sessione di prove libere c'è Gasly, in ombra Ricciardo e Raikkonen con l'australiano dodicesimo mentre il finlandese chiude in sedicesima posizione.