Formula 1 - Gran Premio d'Italia: Leclerc davanti a Hamilton nelle libere 2

La prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Italia è andata in archivio con Charles Leclerc davanti a tutti. Seconda sessione simile alla prima visto che i piloti hanno avuto pochi minuti, causa pioggia, per fare dei giri veloci. Davanti a tutti, come accaduto stamane, c'è Leclerc con il tempo di 1.20.978, alle sue Lewis Hamilton con l'inglese della Mercedes distante soltanto 68 millesimi dal primo posto del pilota monegasco. Il cinque volte campione del mondo è nel panino delle due Rosse visto che in terza posizione c'è Vettel mentre in quarta l'altra Mercedes di Bottas. Quinto e sesto posto per le due Red Bull di Verstappen e Albon con l'olandese distante 372 millesimi della prima posizione mentre il thailandese paga solo due decimi e mezzo dal compagno di squadra.

Ottima settima posizione per Gasly mentre alle sue spalle figurano Grosjean e Ricciardo con Kvyat a chiudere la top-10 della seconda sessione. Ai margini delle prime dieci posizioni ci sono Hulkenberg e Magnussen mentre deludono, almeno per ora, le due Alfa Romeo con Raikkonen solo quattordicesimo mentre Giovinazzi chiude in quattordicesima posizione. In ombra anche le Racing Point con Stroll e Perez quindicesimo e sedicesimo mentre Norris non ha girato a causa di una perdita d'olio nella sua McLaren. Domani alle ore 12 la terza sessione di libere, alle 15 le qualifiche.