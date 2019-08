Formula 1, Gran Premio del Belgio: Leclerc in testa nelle libere 3

E' andata in archivio, poco fa, la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. A dettar legge è ancora la Ferrari con Charles Leclerc che, dopo la prima posizione di ieri pomeriggio, chiude davanti a tutti anche stamane col tempo di 1.44.206. Alle spalle del monegasco c'è Sebastian Vettel con quattro decimi di ritardo nei confronti del compagno di squadra mentre in terza c'è Bottas, distante 46 millesimi dal quattro volte campione del mondo. Grandissimo quarto posto per Ricciardo con la Renault che si conferma performante nel primo settore, quasi otto decimi di ritardo dalla prima posizione per il pilota australiano.

Quinto posto per Verstappen, sesto per Perez mentre in settima posizione c'è Lewis Hamilton, vittima di un brutto incidente che lo ha costretto a chiudere la sessione anzitempo. Un secondo e quattro di ritardo per l'inglese della Mercedes mentre in ottava e nona posizione le due Alfa-Romeo di Raikkonen e Giovinazzi. A chiudere la top-10 un ottimo Gasly, seguito da Grosjean, mentre in dodicesima e tredicesima posizione Hulkenberg e Magnussen. Sottotono le due McLaren con Sainz quattordicesimo e Norris quindicesimo mentre nelle retrovie le due Williams in compagnia di Albon, Stroll e Kvyat.