Formula 1 - Gran Premio di Gran Bretagna: Ferrari davanti nelle libere 3

Sussulto della Ferrari nel plumbeo cielo inglese. Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna la Scuderia di Maranello ha chiuso davanti a tutti con Leclerc davanti a Vettel. Il monegasco ha fermato il cronometro sul tempo di 1.25.905, 26 millesimi meglio rispetto al compagno di squadra. Terza posizione per Lewis Hamilton con il padrone di casa staccato di soli 49 millesimi dalla prima posizione. Distacchi ridotti in questa terza sessione di libere con Gasly e Verstappen in quarta e quinta posizione con il francese staccato di due decimi dalla vetta mentre l'olandese paga mezzo secondo.

In ombra Bottas che ha chiuso in sesta posizione con quasi sei decimi di distacco dal primo posto. Settimo posto per Norris mentre in ottava e nona posizione ci sono le due Renault con Hulkenberg davanti a Ricciardo per venti millesimi. A chiudere la top-10 di questa terza sessione c'è la Toro Rosso di Albon mentre alle sue spalle un ottimo Giovinazzi e la seconda McLaren di Sainz. In ombra Raikkonen, solo sedicesimo, alle spalle delle due Haas di Grosjean e Magnussen. Nelle retrovie le due Racing Point e le due Williams. Alle ore 15 via alle qualifiche che si preannuncia infuocate.